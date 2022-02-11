Otomobilin çarptığı motokurye yaşamını yitirdi
Çankaya'da otomobilin çarptığı motokurye tüm çabalara rağmen hastanede hayatını kaybetti.
3. Sayfa 11.02.2022, 07:56
Edinilen bilgiye göre, İ.C. yönetimindeki 34 HU 9474 plakalı otomobil, Dikmen Caddesi üzerinde sipariş dönüşü iş yerine gitmekte olan Ahmet Rüştü Bayar'ın (22) kullandığı motosiklete çarptı.
Çarpışmanın ardından savrulan otomobil caddedeki apartmanın duvarına çarparken, İ.C. ve motokurye Bayar yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla 29 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Rüştü Bayar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen İ.C, kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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