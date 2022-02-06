Otomobile silahlı saldırı: Baba öldü, kızı yaralı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde Kaya (E) ve kızı B.E'nin (9) de bulunduğu 01 AGC 447 plakalı otomobile silahlı saldırı düzenlendi.
3. Sayfa 06.02.2022, 16:40
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan baba hayatını kaybetti, 9 yaşındaki kızı yaralandı. Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda, kızı B.E'nin (9) de bulunduğu 01 AGC 447 plakalı otomobiliyle evine giden Kaya E. (37) konutlarının bulunduğu siteye aracıyla girdiği sırada silahlı saldırıya uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Kaya E'nin sürücü koltuğunda hayatını kaybettiğini, kızı B.E'nin de kolundan yaralandığını belirledi.
B.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayı duyarak bölgeye giden baba ve kızının yakınları, gözyaşı döktü.
Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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