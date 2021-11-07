Otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü
Afyonkarahisar'da dün otomobile silahla ateş açılması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Saldırıda hayatını kaybeden Mevlüt, Hatice ve Şefika Mercan ile Hanife Mutlu'nun naaşları, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Mevlüt, Şefika ve Hatice Mercan'ın cenazeleri, Çıkrık Belde Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından defnedildi. Anneanne Hanife Mutlu'nun naaşı da merkeze bağlı Bayatçık köyünde toprağa verildi.
Zanlı İ.K'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Erenler Mahallesi'ndeki belde meydanında dün İ.K'nin, boşanma sonucu çocuk velayeti meselesinden anlaşmazlık yaşadığı ve borç nedeniyle evine icra gelmesi yüzünden aralarında sorun bulunan ailenin olduğu otomobile tabancayla ateş açması sonucu Hanife Mutlu, Mevlüt, Hatice, Şefika ve Yusuf Mercan yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hanife Mutlu, Mevlüt, Hatice ve Şefika Mercan yaşamını yitirmişti.
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