Otomobil tünel duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Amasya'nın Suluova ilçesinde otomobil tünelin giriş duvarına çarptı. Meydana gelem kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
3. Sayfa 19.02.2022, 11:24 19.02.2022, 11:28
İstanbul'dan Ordu istikametine giden Uğur Başar (34) yönetimindeki 34 SAL 87 plakalı otomobil, Şehzadeler Tüneli'nin giriş duvarına çarptı.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil Servis ve Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücünün oğlu Eymen Melih Başar (11) olay yerinde, eşi Saliha Tok Başar (38) ise hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile 7 aylık oğlu Uras bebek ise Suluova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Ailenin, Uğur Başar'ın ilk evliliğinden olan çocuğunun doğum gününe katılmak amacıyla Ordu'ya gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.
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