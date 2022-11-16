Otomobil tıra arkadan çarptı: Sürücü ağır yaralı

D-100 kara yolunda Ankara istikametine seyreden Hasan Ali Bulut idaresindeki 81 FC 575 plakalı otomobil, Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Hasanbey mevkiinde önünde seyreden Cemal Günenç idaresindeki 7800-HVZ plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı ilk müdahalenin ardından kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Bulut'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.