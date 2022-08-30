Otomobil sulama kanalına düştü, sürücüsü yaralandı
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Sürücü ekiplerce hastaneye kaldırıldı.
3. Sayfa 30.08.2022, 22:14
Mehmet P. idaresindeki 31 NCA 80 plakalı otomobil Çamsarı Mahallesi'nde sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan Mehmet P. sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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