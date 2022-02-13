Otomobil su kanalına düştü, sürücüsü hayatını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir otomobil su kanalına düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken otomobilin sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde su kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mustafa Şimşek'in kullandığı 20 PL 592 plakalı otomobil, Bozyer Mahallesi’nde su kanalına düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Su dolu kanaldan sürücünün çıkarılamaması üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma timinden yardım istendi.
Dalgıçların kuvvetli akıntı nedeniyle araçtaki Şimşek'e ulaşamaması üzerine barajla kanal arasındaki kapaklar kapatıldı.
Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından Şimşek'in cesedi otomobilden çıkarıldı.
Şimşek'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Otomobil ise vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı.
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