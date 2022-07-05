Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Tunceli'de otomobilin şarampole devrildi. Meydana gelen trafik kazasında sonucu 4 kişi yaralandı.
3. Sayfa 05.07.2022, 15:28
Sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen 62 AAE 067 plakalı otomobil, Mameki Köprüsü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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