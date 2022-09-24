Otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı
Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
3. Sayfa 24.09.2022, 17:30
Alınan bilgiye göre, E.E. (27) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, İstanbul-Samsun kara yolu Susuz köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, Şennur E. (27), Raşide E. (50) ve Alya E. (1) olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü E.E. ile F.E. (50) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Çankırı ve Çerkeş devlet hastanelerine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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