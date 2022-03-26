Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi.
3. Sayfa 26.03.2022, 00:25 26.03.2022, 00:29
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
S.Ç. idaresindeki 06 CVH 269 plakalı otomobil, Beşaslan Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Otomobil daha sonra şarampole devrildi.
Kazada, sürücü S.Ç. ile otomobilde bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir bebek yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Reyhanlı Devlet Hastanesine götürüldü.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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