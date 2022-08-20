Otomobil refüje devrildi: 6 yaralı
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde otomobil refüje devrildi. Kaza sonucu yaralanan ikisi çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
3. Sayfa 20.08.2022, 00:22 20.08.2022, 00:24
Mutlu Ç. idaresindeki 06 HK 653 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 70. kilometresinde bariyerlere çarparak refüje devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtaki Dilber Ç. (28), Perizat Ç. (32), Kumsal Deren Ç. (3), Tuana Defne Ç. (7), Fahrettin Ç. (57) ve Kerime Ç. (66) yaralandı.
Yaralılardan 5'i Kırıkkale'deki hastanelere, biri de Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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