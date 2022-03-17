Otomobil refüje çarptı: 3 ölü
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobil refüje çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 17.03.2022, 10:36
Sürücüsü belirlenemeyen 07 ASD 701 plakalı otomobil, Aspendos Bulvarı Demokrasi Kavşağı'nda refüje çıkarak yön levhalarına çarptı.
Savrulan otomobildeki Ali Neymat Tefik (22), Engin Borazan (22) ve Halil Subaşı (21) kaza yerinde hayatını kaybetti.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler, adli tıp morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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