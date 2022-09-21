Otomobil park halindeki araçlara çarptı: 4 yaralı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halindeki araçlara çarpan otomobildeki 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
3. Sayfa 21.09.2022, 07:04
Alınan bilgiye göre, Yaşar A’nın (24) kullandığı 45 B 2878 plakalı otomobil Merkez Efendi Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 4 araca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücü Yaşar A. ve aynı araçtaki 3 yolcuyu Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası araçlarda maddi hasar oluştu.
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