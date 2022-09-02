Otomobil köprü bariyerine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Yozgat'ta otomobil köprü bariyerine çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
3. Sayfa 02.09.2022, 08:41
Yozgat'ta otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ankara yönünden Yozgat'a seyir halindeki, E.A. yönetimindeki 34 EAA 175 plakalı otomobil, E-88 kara yolunun Yerköy ilçesine bağlı Sarayköy mevkisinde Demirci Köprüsü bariyerlerine çarptı.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan N.A. ve V.A. olay yerinde hayatını kaybetti, H.A. ise yaralandı.
Yaralı, ambulansla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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