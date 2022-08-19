Otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.T.Ş. (48) yönetimindeki 06 COA 571 plakalı kamyon ile H.T. (52) idaresindeki 58 BZ 112 plakalı otomobil, Şeyh Şamil Mahallesi Sultan Şehir Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan B.T. (23) ve K.T. (21) yaralandı.Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan B.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.H.T'nin cenazesi ise incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Kamyon şoförü T.Ş, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.