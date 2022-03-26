Otomobil ile tır çarpıştı: Sürücü ağır yaralı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tırla çarpışan ve takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
3. Sayfa 26.03.2022, 17:11
Manisa - Turgutlu kara yolunda Hayri Akyürek'in kullandığı 38 AFK 183 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Faik Y. yönetimindeki 41 UM 844 plakalı tırla çarpıştı.
Rüzgar türbini için büyük boyutlu parça taşıyan dorseye çarparak savrulan otomobil takla attı.
Otomobilden çıkarılarak 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: AA
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