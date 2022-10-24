Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Kırklareli'nde otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesinde Ercan A. yönetimindeki 59 ZH 635 plakalı otomobil ile Baki Y. idaresindeki 34 EP 8832 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Otomobilde sıkışan sürücü, Lüleburgaz ve Pınarhisar itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Pınarhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.