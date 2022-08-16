Otomobil ile cip çarpıştı: 6 yaralı
Karabük'te cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.
3. Sayfa 16.08.2022, 00:45
Bayram M. (32) idaresindeki 34 EAU 693 plakalı cip, Karabük-Ankara kara yolu Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü önünde Yusuf E. (28) yönetimindeki 06 BNS 029 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Yusuf E. ile Hakim E. (4), Zehra E. (29), Esma M. (28), Fatma Berfin M. (10) ve Elif Irmak M. (12) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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