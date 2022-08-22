Otomobil durağa çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otomobil durağa çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
3. Sayfa 22.08.2022, 09:47
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otomobilin durağa çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
D-650 kara yolunun ilçe merkezi kesiminde N.Ş. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu toplu ulaşım aracı bekleyenlerin bulunduğu durağa çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü N.Ş, otomobildeki eşi M.Ş. ve çocuğu E.Ş. yaralandı. Durakta bekleyen H.Y. hayatını kaybetti.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA
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