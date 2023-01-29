Otomobil aydınlatma direğine çarptı
Kayseri'de otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.
3. Sayfa 29.01.2023, 10:43
Ş.A. idaresindeki 38 RS 454 plakalı otomobil, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri gönderildi.
Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki M.E.A. Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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