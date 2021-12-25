Otomobil 30 metreden uçuruma devrildi: 2 ölü
Safranbolu'da Fehmi Ateşcan idaresindeki otomobil, Emek Mahallesi Şahbey Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
3. Sayfa 25.12.2021, 14:41
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilin, yaklaşık 30 metre aşağıya devrilmesi nedeniyle ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Ekipler, uzun uğraşlar sonucu ulaştığı sürücü ve otomobildeki Hüseyin Gücük'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Halat yardımıyla yukarıya çıkarılan cesetler, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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