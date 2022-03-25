Otomobil 25 metrelik uçurumdan yuvarlandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil 25 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
3. Sayfa 25.03.2022, 12:51
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaklaşık 25 metrelik uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
M.K. (40) idaresindeki 48 ACV 523 plakalı otomobil, Karagözler Mahallesi'nde yaklaşık 25 metrelik uçuruma devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan M.S. (21), T.K. (21) ve M.K. (21) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan 3 yaralı itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
Ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü ile M.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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