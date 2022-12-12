Otobüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
3. Sayfa 12.12.2022, 09:30
B.G. yönetimindeki 46 EH 879 plaka otomobil, Dolamantepe Caddesi'nde Ş.K. idaresindeki 44 H 0012 plakalı halk otobüsü ile çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile otobüste bulunan N.B, S.A, K.K, U.E. ve Y.H. yaralandı.
Ambulanslarla Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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