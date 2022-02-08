Otobüs ile okul servisi çarpıştı: 7 yaralı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde özel halk otobüsü ile okul servisi çarpıştı. Meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
3. Sayfa 08.02.2022, 13:05 08.02.2022, 13:07
Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi'nde özel bir okulun öğrencilerini taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 NİD 37 plakalı servis minibüsü ile 16 M 00340 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı.
Minibüs, çarpışmanın etkisiyle savrularak yol kenarında trafik levhalarının asılı olduğu direğe çarparak durabildi.
Kazada, servis aracında bulunan ve beşinci sınıfa gittikleri belirtilen 6 öğrenci ile bir öğretmen yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan öğretmenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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