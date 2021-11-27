Otobüs dereye yuvarlandı: 2 yaralı
Alanya'da halk otobüsü dereye düştü. Meydana gelen kazada otobüs sürücüsüyle bir yolcu yaralandı.
3. Sayfa 27.11.2021, 16:53
A.A. (46) yönetimindeki 07 NDL 62 plakalı halk otobüsü, Kestel Mahallesi Dimçayı yolunda dere yatağına düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılan yaralı sürücü ile yolcu A.A, sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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