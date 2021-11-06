Oto yıkamacıda çıkan kavgada silahlar konuştu

4 Temmuz Mahallesi Efe Dayı Sokak'ta oto yıkama dükkanı işleten N.B. (30) ve S.B. (28), iş yerine gelen K.C.V. (36) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine işletmecilerin tabancayla ateş ettiği K.C.V. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından otomobille hastaneye götürülen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan N.B. ve S.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.