Oto sanayi sitesindeki patlamada yaralanan işçi yaşamını yitirdi
İstanbul Başakşehir'de araç tamir-bakımı yapılan iş yerinde dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.
3. Sayfa 29.10.2022, 12:55
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Esenler Sanayi Sitesi 1. Blok'ta araç tamir-bakımı yapılan iş yerinde dün ilk belirlemelere göre oksijen tüplerinden meydana gelen patlamada yaralanan 3 kişiden Musa Yaycı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Aynı hastanedeki yaralılardan Nadim Kazan taburcu edildi, Ferhat Çavga'nın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Öte yandan, olay yerinde ölen Fatih Önür'ün cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak memleketi Tokat'a gönderildi.
Kaynak: AA
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