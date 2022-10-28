Oto sanayi sitesinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
Esenler'de oto sanayi sitesinde bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı.
3. Sayfa 28.10.2022, 11:04 28.10.2022, 11:32
Esenler'de oto sanayi sitesinde patlama meydana geldi. Oto sanayi sitesindeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
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