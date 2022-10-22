Otel müdürü çatı katında asılı halde bulundu
Bolu'da, bir kişi müdürü olduğu otelin çatı katında ölü bulundu. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
3. Sayfa 22.10.2022, 10:10 22.10.2022, 10:19
Bolu'da, bir kişi müdürü olduğu otelin çatı katında asılı halde bulundu. Polis ekipleri, olay yerinde bulunan çok sayıda sigara izmaritini incelemek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan otelin müdürü Çetin Ö.'nün gece saatlerinde çatı katına çıktığını gören çalışanlar, sabah saatlerinde şahsı asılı halde buldu.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde Çetin Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın gerçekleştiği çatı katında Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemede çok sayıda sigara izmariti bulundu.
Sigara izmaritleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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