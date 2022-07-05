Ordu'da silahlı kavga: Baba ile oğlu öldü
- Ordu'nun Altınordu ilçesinde silahlı kavga çıktı. Meydana gelen olayda baba ile oğlu tabancayla vurularak hayatını kaybetti.
3. Sayfa 05.07.2022, 09:06
Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu tabancayla vurularak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde Ş.I. ile komşusu Gökhan ve oğlu Batuhan Kurt arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.
Apartman önündeki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.I, yanındaki tabancasıyla Gökhan ve Batuhan Kurt'a ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan baba ile oğlu, kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, Ş.I'yı gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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