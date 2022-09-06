Ordu'da cinayet: Kuzenini bıçakladı
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişi tartıştığı kuzeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
3. Sayfa 06.09.2022, 00:19
Alınan bilgiye göre, Saraçlı Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi'nde amca oğulları olduğu öğrenilen E.Ö. ve Birol Ö. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö. tarafından boğazından bıçaklanan Birol Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı E.Ö, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: AA
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