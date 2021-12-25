Önce oğlunu öldürdü sonra intihara kalkıştı

Hürriyet Mahallesi Çağlar Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katında ikamet eden Türkmenistan uyruklu Aslan P., 6 yaşındaki oğlu Devran P.'yi bıçakla öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti. Daha sonra eve gelen eşi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aslan P., hastaneye kaldırıldı. Aslan P.'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Üzüntüsünden ayakta durmakta zorlanan çocuğun annesini yakınları teselli etmeye çalışırken, olayın ardından fenalaşan anneanneye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Bu arada, 2 ay önce eşinden ayrılan Aslan P.'nin çocuğunu görmek için eve gittiği, kadının işe gitmesinin ardından da olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Öte yandan Aslan P.'nin bir yıl önce de Beşiktaş'ta intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.