Önce karısını sonra yeğenini öldürdü
İstanbul Gaziosmanpaşa'da Korkut G. isimli kişi, eşini silahla öldürdükten sonra kızını yaraladı. Korkut G., daha sonra da yeğeninin evine giderek onu öldürdü.
3. Sayfa 26.08.2022, 16:52
Sarıgöl Mahallesi'nde Korkut G. dün gece eşi Sevtap Akbacı ve kızı Muazzez G'ye tabancayla ateş açtı. Akbacı olay yerinde hayatını kaybederken, kızı yaralandı.
Korkut G. daha sonra evine gittiği yeğeni Sinan Özfidan'ı da aynı tabancayla öldürdü.
Sevtap Akbacı ve Sinan Özfidan'ın cesetleri olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Muazzez G'nin tedavisi sürüyor.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Korkut G'nin yakalanması için başlattı.
Kaynak: AA
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