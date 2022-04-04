Önce kadını öldürüp sonra intihar girişiminde bulunan zanlı hastanede öldü
Esenyurt'ta Kader Gökçe'yi tabancayla öldürüp aynı silahla intihar girişiminde bulunan zanlı Alpaslan Çay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 04.04.2022, 16:06 04.04.2022, 16:09
Esenyurt'ta Kader Gökçe'yi tabancayla öldürüp aynı silahla intihar girişiminde bulunan zanlı Alpaslan Çay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Haramidere'de dün metrobüsten indikten sonra zor kullanarak ara sokağa götürdüğü Gökçe'yi vurarak öldüren, aynı silahla intihar girişiminde bulunan Çay, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Dün Haramidere Sanayi metrobüs durağında üst geçitteki merdivenlerden inen Kader Gökçe, şüpheli Alpaslan Çay tarafından zor kullanılarak ara sokağa götürülmüştü. 116. Sokak'ta Gökçe'ye silahla ateş eden Çay, intihar girişiminde bulunmuştu. Kader Gökçe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan zanlı tedavi altına alınmıştı.
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