Önce kadını öldürdü sonra intihara teşebbüs etti
Giresun'da tabancayla vurulan kadın yaşamını yitirdi, intihara teşebbüs eden şüpheli ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
3. Sayfa 14.04.2022, 16:16 14.04.2022, 16:20
Giresun'da tabancayla kadın yaşamını yitirdi, intihara teşebbüs eden şüpheli ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aksu Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında yaşayan İrem K. (26), bina girişinde Yunus Emre A. (26) tarafından henüz bilinmeyen nedenle tabancayla vuruldu.
Yunus Emre A, daha sonra aynı silahla intihar teşebbüsünde bulundu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, İrem K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan Yunus Emre A. ambulansla Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA
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