Önce evlenmek istediği kadını vurdu, sonra intihar etti

İlçeye bağlı Sekü Köyü'nde meydana gelen olayda Gedik, aynı evde yaşadığı ve evlilik hazırlığı yaptığı Kırgızistan uyruklu Uktamkhan Temırova'yı ( 61) tabanca ile vurdu.

Zanlı, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Ahmet Gedik, olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Temırova, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.