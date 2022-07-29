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Önce evlenmek istediği kadını vurdu, sonra intihar etti

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde evlenmek istediği yabancı uyruklu kadını vuran 71 yaşındaki Ahmet Gedik intihar etti.

3. Sayfa 29.07.2022, 10:41
Önce evlenmek istediği kadını vurdu, sonra intihar etti

İlçeye bağlı Sekü Köyü'nde meydana gelen olayda Gedik, aynı evde yaşadığı ve evlilik hazırlığı yaptığı Kırgızistan uyruklu Uktamkhan Temırova'yı ( 61) tabanca ile vurdu.

Zanlı, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Ahmet Gedik, olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Temırova, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
#Amasya #intihar
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