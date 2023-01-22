Önce eşini öldürdü sonra kendini vurdu

Alınan bilgiye göre, Antalya'da yaşayan H.E.Y (33), ailevi sorunları olduğu öğrenilen ve Kırşehir'de ikamet eden karısı A.Y. (33) ile konuşmak için kente geldi.

Ahi Evran Mahallesi'ndeki İkizarası Kent Park'ta bir kafeterya önünde buluşan karı koca arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda eşine tabancasıyla ateş eden H.E.Y, daha sonra kendini vurdu.

Sağlık ekibi, A.Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan H.E.Y. de olay yerindeki müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karı kocanın polis memuru ve bir çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

- Ailesi A.Y'nin cenazesini Malatya'ya götürdü

Eşi tarafından öldürülen A.Y'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Malatya'dan gelen babası ile Ankara'da polis olarak görev yapan kardeşi ve yakınları tarafından Kırşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünden teslim alındı.

Polis ekipleri, cenaze aracının geçişi sırasında polis selamı verdi.

A.Y'nin cenazesinin Malatya Emniyet Müdürlüğünde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan H.E.Y'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.