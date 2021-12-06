Önce eşini öldürdü sonra kendi canına kıydı
Adana'nın Kozan ilçesinde eşler arasında tartışma yaşandı. Çıkan kavgada karısını öldüren 76 yaşındaki şahıs daha sonra aynı silahla intihar etti.
3. Sayfa 06.12.2021, 13:50 06.12.2021, 13:48
Alınan bilgiye göre, Ağlıboğaz Mahallesi'nde yaşayan Osman Hoşça (76), henüz bilinmeyen nedenle eşi Fatma Hoşça'yı (55) tüfekle vurdu.
Osman Hoşça, daha sonra aynı silahla kendine ateş etti.
Silah seslerini duyan komşuları ve o sırada eczaneden ilaç alıp evine dönmekte olan çiftin kızı, polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Osman ve Fatma Hoşça'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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