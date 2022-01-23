Önce darp edildi, sonra uçuruma atıldı
Osmaniye'de darbedilip uçuruma atılan kadın AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.
3. Sayfa 23.01.2022, 15:46
Merkeze bağlı Zorkun Yaylası yolundaki Seyir Tepesi mevkisinde bir kadının darbedilip uçuruma atıldığı ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
Kadın, ilk müdahalesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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