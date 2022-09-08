Önce babasını öldürdü sonra intihar etti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, babasını bıçakla öldürdükten daha sonra intihar eden kişi ve babasının cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Mimar Sinan Mahallesi'nde dün bir bağ evinde çalışan babası Halil A'yı (56) bıçakla öldürdükten sonra intihar eden Orhan A'nın (26) cenazelerinin Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Baba ve oğlunun cenazeleri, aile yakınlarına teslim edildi.

Cenazeler, defnedilmek üzere Adana'nın Yüreğir ilçesine gönderildi.

Dün Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir bağ evinde çalışan baba Halil ve psikolojik sorunu bulunduğu iddia edilen oğlu Orhan A. tartışmış, bir süre sonra Orhan A, babasını bıçaklamış, kendini asarak intihar etmişti. Bölgeye gelen sağlık ekipleri hem babanın hem de oğlunun hayatını kaybettiğini belirlemiş, jandarma ise olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.