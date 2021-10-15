Ölüm nedeni belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Ağustos’ta evinde ölü bulunan Esra Hankulu’nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatmış, olay gecesi Hankulu ile aynı evde kaldığı tespit edilen Ümit Uygun, Dilan C. ve Furkan G. gözaltına alınmıştı.

“Aleyna Çakır” olarak bilinen Sema Esen dosyasında da şüpheli olan Ümit Uygun “kasten öldürme” suçundan tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Başsavcılık, Hankulu’nun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için dosyayı İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.

UYUŞTURUCU DEĞİL

Adli Tıp’tan gelen rapor soruşturma dosyasına girdi. Raporda, Hankulu’nun künt kafa travmasına bağlı iç kanama sonucu öldüğünün tespit edildiği belirtildi. Raporda, Hankulu’nun başına aldığı bir darbe sonucu veya bir yere çarpması nedeniyle ölmüş olabileceği değerlendirildi. Ayrıca, Hankulu’nun kanında bulunan uyuşturucu maddenin ölümüne neden olmadığı da ifade edildi. Dosyada başka eksikliğin kalmadığını aktaran savcılık kaynakları, soruşturmanın yakın zamanda tamamlanacağını bildirdi.