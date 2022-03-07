Okul servisi tıra çarptı: 1ölü, 13 yaralı
Rize'de okul servisinin park halindeki tıra çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si ağır 13 kişi yaralandı.
3. Sayfa 07.03.2022, 09:40
Rize'de okul servisinin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2'sı ağır 13 kişi yaralandı.
Güneysu'dan Rize'ye öğrenci taşıyan İsmail Bıyık idaresindeki 53 DR 986 plakalı okul servisi, Portakallık Mahallesi sahil yan yolda park halindeki 34 TN 6301 plakalı tıra çarptı.
Kazada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
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