Öğrenci servisi şarampole devrildi: 10 yaralı
- Adıyaman'da öğrencileri taşıyan minibüsün şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı.
3. Sayfa 11.03.2022, 10:09
Adıyaman'da öğrencileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı.
Rezip Ortaokuluna öğrenci götüren Süleyman Sert idaresindeki 02 AAE 948 plakalı minibüs, Ormaniçi köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile 9 öğrenci, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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