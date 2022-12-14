Öğrenci servisi şarampole devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Zonguldak'ta şarampole devrilen servis aracındaki 1 öğrenci öldü, 15 kişi yaralandı.
3. Sayfa 14.12.2022, 17:13
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde şarampole devrilen servis aracındaki 1 öğrenci hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Kilimli ilçesinden Muslu beldesine seyreden sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi, Çatalağzı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 öğrenci yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA
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