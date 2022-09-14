Öğrenci servisi ile tır çarpıştı

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 61 ABV 352 plakalı tır ile 75 M 0487 plakalı öğrenci servis aracı, bilinmeyen nedenle Çıldır ilçe merkezindeki Aşık Şenlik heykeli kavşağında çarpıştı.

Hasarlı kazadan etkilenen 3 öğrenci tedbir amacıyla Çıldır İlçe Sağlık Merkezine kaldırıldı.