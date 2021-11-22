Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Bingöl'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 2'si öğrenci 3 kişi yaralandı.
3. Sayfa 22.11.2021, 09:42 22.11.2021, 09:46
Nazım Elhazar yönetimindeki 12 AR 580 plakalı öğrenci servisi ile Sedat Ağırbaş'ın kullandığı 32 YL 546 plakalı otomobil, Genç Caddesi Tugay Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada servisteki 2 öğrenci ile otomobil sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü Ağırbaş ekiplerin yardımıyla sıkıştığı otomobilden çıkarıldı.
Yaralılar, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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