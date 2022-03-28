Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı
Samsun'un İlkadım ilçesinde öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 8'i öğrenci 12 kişi yaralandı.
3. Sayfa 28.03.2022, 09:51
- Samsun'un İlkadım ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, 8'i öğrenci 12 kişi yaralandı.
Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi'ndeki kavşakta, 55 AIF 59 plakalı otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile öğrenci servisi kaldırıma devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre servisteki 8 öğrenci ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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