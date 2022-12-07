Öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var

Van'ın Gevaş ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Mehmet Şefik Dalkılıç'ın kullandığı 65 V 3500 plakalı öğrenci servis minibüsü, ilçe çıkışında devrildi.

Yaralanan sürücü ile 8 öğrenci Gevaş Devlet Hastanesinde ayakta tedavi gördü, 2 öğrenci ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.