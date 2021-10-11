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Öğrenci servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisi devrildi. Meydana gelen kaza 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

3. Sayfa 11.10.2021, 10:58
Öğrenci servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çatağıl köyü yakınlarında öğrencileri taşıyan servis devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaynak: AA
#afyaonkarahisar #servis
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