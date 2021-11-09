Öğrenci servisi dereye devrildi: Çok sayıda yaralı var
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yoldan çıkan öğrenci servis aracı dereye devrildi. Meydana gelen kazada çok sayıda öğrenci yaralandı.
3. Sayfa 09.11.2021, 15:12 09.11.2021, 15:23
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde midibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu çok sayıda lise öğrencisi yaralandı.
Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide seyreden servis midibüsü dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle çok sayıda lise öğrencisi yaralandı.
Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
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